Careul de la un liceu privat din capitala a semanat cu o petrecere de lux. Elevii au fost intampinati cu marsul cantat de fanfara si masa intinsa. Imbracati in uniforme, copiii au fost adusi la careu cu masini luxoase - VIDEO

Parcarea acestui liceu “de lux” din capitala a fost astazi impanzita de bijuterii pe patru roti. Iar din masinile scumpe, rand pe rand au iesit copiii, de mana cu parintii si bunicii. Imbracati in uniforme, elevii s-au aliniat, iar in scurt timp a rasunat clopotelul.

La intrarea in curtea scolii a fost intinsa o masa cu prajituri delicioase. Iar pentru ca e sarbatoare, a rasunat muzica live – interpretata de o fanfara. Nu am reusit sa aflam de la administratie cat a costat aceasta.

La careu, fiecare copil era imbracat in uniforma scolara, combinata din doua nuante: gri si alb. Pretul unui asemenea set de haine variaza intre 1500 si 3000 de lei. Nu doar elevii vor purta uniforma, ci si profesorii.

Cristina MELNIC, PROFESOARA: “Este un lucru binevent pentru noi, pentru ca intr-adevar ne-au lipsit de o grija. Cand purtam uniforma data suntem mult mai increzuti.”

Dupa primul sunet, elevii au mers in clase la ora de dirigentie. Daca elevii mai mari erau cu manualele pe masa...

“De la opt pana la ora 14:00 vom avea lectii. Iar dupa vom face diferite activitati pana la 18:00.”

“Ce parere ai despre faptul ca nu veti mai avea teme pentru acasa? Va trebui sa ma obisnuiesc fara ele.”

Cei mici au venit … cu jucarii.

“Il cheama iepurasul meu. Ne-au spus sa venim cu jucaria preferata.”

Elevii veniti in aceasta scoala au invatat anii trecuti in alte licee. Unii au fost indrumati de parinti, in timp ce altii au trebuit sa-i convinga pe adulti sa-si schimbe institutia.

Aliona MUSTEA, PARINTE: “Citind pe retelele de socializare despre aceasta scoala a mers practic luna de luna si monitorizand constructia acestei scoli, ulterior facand cunostinta cu profesorii.”

Pentru un an de studii in clasele primare parintii vor scoate din buzunar 4000 de euro, iar pentru clasele gimnaziale cu opt sute de euro mai mult.

“Suma este destul de mare, dar daca doresti cunostinte pentu copilul tau te va stimula sa muncesti mai mult.”

Scoala a fost deschisa de un cuplu din capitala. Aici, copiii vor fi scutiti de teme pentru acasa, iar in afara orelor vor avea parte de o serie de activitati distractive. Iarna vor putea patina sau chiar juca hochei.

La inceput de an scolar in acest liceu s-au format 14 clase. In tara noastra sunt 16 institutii de invatamant acreditate, inclusiv si gradinite. Taxele variaza in functie de institutie si ajung pana la cinci mii de euro pe an.