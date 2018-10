Cariera si dosarele de rezonanta gestionate de cele cinci judecatoare retinute in dosare de coruptie - ZdG.md

Judecatoarea Galina Moscalciuc de la Curtea de Apel (CA) Chisinau, retinuta astazi, 23 octombrie, intr-un dosar de coruptie a participat in ultimii ani la luarea unor decizii in dosare importante, precum dosarul ex-premierului Vlad Filat, dar si cel in care a fost vizat Ion Perju, politistul acuzat ca i-ar fi aplicat lovitura fatala tanarului Valeriu Boboc, decedat in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, scrie ZdG.md