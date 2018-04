Drumul din vama Albita spre Romania va fi reabilitat. CNAIR a demarat lucrarile

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a anuntat marti ca lucratorii de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi au inceput lucrarile de reparatii a carosabilului in Vama Albita, judetul Vaslui, in baza unui protocol incheiat de CNAIR si Directia Generala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, in administrarea careia se afla drumul respectiv.