Casa daramata din Hrubna Noua, Falesti, in urma exploziei din aceasta dimineata, s-a facut una cu pamantul: fetita de 4 ani s-a stins dupa ce a cazut un perete peste ea, iar bunica ei, in stare grava la spital - GALERIE FOTO

Potrivit ofiterului de presa al DSE, Diana Turcanu, explozia a avut loc la ora 8 dimineata. In urma deflagratiei casa s-a prabusit, iar o fetita de 4 ani s-a stins dupa ce a cazut un perete peste ea. Echipele de salvare au gasit micuta in afara casei, ea se juca in ograda.

Bunica in varsta de 48 de ani a fost transportata in stare grava la spital cu arsuri pe aproape 75 % din suprafata corpului.

Localnicii spun ca explozia s-a auzit tot satul, unii vecini s-au ales cu geamurile sparte si cu garajurile distruse.

Parintii fetitei nu se aflau acasa.

Se presupune, ca deflagratia s-ar fi produs de la o butelie de propan-butan, fara sa fi fost inregistrat incendiu. Cazul este cercetat de catre organele de drept.





Imagini DSE

Imagini Pro TV