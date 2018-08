Potrivit gagauzinfo.md, locuinta care a fost mistuita de flacari apartine preotului din localitate. Incendiul a izbucnit in jurul orei 07:30. Nu se cunoaste cauza izbucnirii incendiului. Presa locala scrie ca totul a pornit intr-o odaie si s-a extins foarte repede asupra intregii locuinte. In urma incendiului, nimeni nu a avut de suferit. Casa, insa, a fost distrusa in totalitate.