Casa unei familii din capitala se poate prabusi in orice clipa. Din cauza unor beciuri care trec sub locuinta, podeaua intr-o camera s-a surpat, iar peretii au crapat din toate partile: "Imi este frica" - VIDEO

In momentul prabusirii podelei, Tudor Vidrascu impreuna cu familia sa se aflau in ospetie, iar cand s-au intors acasa au ramas ingroziti de ce au vazut.

Tudor VIDRASCU: “Bine ca nu eram acasa, eram la parinti. Putea sa cada fiica, pentru ca ea se juca permanent in coltul cela cu jucariile.”

Barbatul spune ca in ultimii cinci ani in gurile de canalizare periodic se acumula apa, iar surplusul se scurgea direct in beciul de sub casa lor. Acesta afirma ca responsabilii de la Apa-Canal veneau dupa doua sau trei zile de la chemare si nu ar fi facut nimic pentru solutionarea problemei. Barbatul a stiut de existenta beciurilor, spune ca daca ar fi avut acces in ele ar fi putut preveni prabusirea.

Tudor VIDRASCU: “Sa curate sa sufle sa vada de ce se bate canalizarea si o data in luna ii chemam, veneau se uitau sau pompau apa si se duceau si peste un timp iar se gramadea apa si.”

Responsabilii de la Apa-Canal spun ca apa care s-a scurs in beciuri nu este potabila, dar nici din canalizare.

Nadejda FOTESCU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, APA-CANAL: “Reteaua de canalizare este blocata ca urmare a avariei produsa la retelele interioare.”

Vecinii care locuiesc in preajma, pe strada Maria Cebotari, se tem acum ca si casele lor se pot prabusi in orice moment.

Ecaterina CERCHIZ, VECINA: “Imi este frica, insa eu rar vin acasa. Am nepoti si trebuie sa am grija de ei, asa ca plec si dupa teoria probabilitatii daca si se va prabusi, atunci fara mine.”

Barbatul zice ca a reusit sa salveze doar jumatate din bunuri si se vor inghesui intr-o casa impreuna cu buneii.