Castigatorul concursului pentru fotoliul de sef al CNA, responsabil de condamnarea Moldovei la CtEDO si cu soacra in partid - ZdG.md

Candidatura acestuia urmează a fi supusă votului în plenul Parlamentului. Zumbreanu va prelua fotoliul lui Viorel Chetraru şi va conduce în următorii cinci ani instituţia dacă va acumula majoritatea voturilor aleşilor poporului.



Bogdan Zumbreanu a fost considerat de specialiştii din domeniu principalul favorit pentru fotoliul de director al CNA.



Zumbreanu activează în instituţia anticorupţie încă din perioada când acesta se numea Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Tot din acea perioadă, numele lui Zumbreanu se regăseşte în lista persoanelor responsabile de condamnarea R. Moldova la CtEDO în cel puţin trei dosare: „Muşuc c. Moldovei”, „Oferta Plus c. Moldovei” şi „Cebotari c. Moldovei”.





