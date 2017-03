Cat costa sa postesti? Produsele de post au devenit un lux pentru cei care vor sa posteasca. Comerciantii recunosc ca au scumpit alimentele de post - VIDEO

Mai sunt 4 saptamani si jumatate pana la Paste, timp in care cei care tin post nu trebuie sa consume lapte, oua sau carne. Pot inlocui aceste produse cu tot felul de supe de legume, salate sau deserturi din fructe, daca-i tine buzunaul. Pretul unor astfel de bunatati, pe care multi si le-ar dori in farfurie, ne sperie, mai ales ca legumele si fructele s-au scumpit in ultima perioada.