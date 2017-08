Cat primesc deputatii intr-o luna, ei abia de agonisesc in cativa ani. Ce spun pensionarii despre lefurile si pensiile alesilor poporului - VIDEO

"Sigur ca nu merita pensiile astea, eu va spun strica aerul in parlament si guvern..."

"Oamenii au pensie de 800 de lei 1000 de lei, dar el il face in trei minute acesti bani."

Asa au reactionat oamenii, cand au aflat ce salarii au deputatii. Suparati si nemultumiti, ei spun ca diferenta dintre veniturile lor si ale parlamentarilor e ca de la cer la pamant.

"E o diferenta nu zece ori, ci de 30 de ori, o tara a minunilor..."

"Impotrvia lor eu nu post sa spun nimic, numai pot sa spun ca pensiile noastre sunt mizere."

"Din pensia dvs ce cumparati? Ei iata o bucata de paine, o patlagica, dar noi stim ca ei au ca fura, dar ce putem sa facem... Cine are sa mai abia, cine o mai furat sa mai fure, dar cine nu are sa nu mai aiba..."

Aceasta femeie a muncit toata viata bucatareasa. Acum 9 ani a iesit la pensie, insa primeste foarte putini bani, spune ea.

"Am 1052 si vreo doua bani, iaca asa ma chinui... cu asa pensie ca a mea el nici un dejun nu ia. Daca ati avea o pensie de deputat ce ati face? As ajuta copii mei, dar asa nici ei nu ma ajuta si nici eu nu pot ajuta pe nimeni..."

Femeia este nevoita sa vinda in fiecare zi la piata pentru a se intretine.

"Iata pun aceastea in gat si asa ma hranesc, sa umble asa Plahotniuc si presedintele nostru asa si eu sa am pensia lor si ei pe a mea...in fiecare zi spun ca vin milioanele cele, dar unde sunt banii ceea ca noi tara asta am fi atat de bogata..."

Oamenii spun ca si-ar dorit sa aiba lunar macar o parte mica din cat au deputatii.

"Desigur ca e mare leafa lor, pentru ce ca el doarme sau se cearta cu cineva acolo..."

"Daca un deputat are un asa salariu, atunci un muncitor sa aiba macar jumatate..."

"Eu daca as avea 5 mii mi-as face cruce si as spune multumesc..."

Acum cateva zile CNI a publicat declaratiile de avere a deputatilor. Astfel, am aflat ca in medie anul trecut un parlamentar a primit in medie intre 11-17 mii de lei, la salariul se mai adauga si o indemnizatie de cateva mii de lei. Pe de alta parte, pensionarii din parlament primesc si o pensie substantiala, aceasta variaza intre 5 mii de lei si 10 mii de lei.

Am descoperit ca anul trecut unii parlamentari au avut venituri de milioane din afaceri. Astfel, in top milionarilor din parlament intra presedintele legislativului Andrian Candu, liberalul Iurie Dirda, dar si democratii Eugeniu Nichiforciuc, Vladimir Andronachi si Nicolae Juravschi. In prezent deputatii sunt in vacanta, urmand sa revina la munca in toamna.