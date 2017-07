Cate 30 de ani dupa gratii pentru tinerii din Calarasi care si-au ucis vecinul, dupa care au continuat sa bea langa cadavru. Ce spun procurorii

Procurorii au demonstrat ca, in luna martie curent, inculpatii au consumat alcool cu victima in gospodaria ultimului din satul Pitusca, raionul Calarasi, dupa care s-au luat la cearta cu stapanul casei. Agresorii au luat la pumni victima, i-au aplicat lovituri cu un faras si un topor, iar victima, in varsta de 53 de ani, a decedat pe loc.

In martie, alertati de vecini, politistii au venit si au dat peste un tablou de groaza. Unul dintre tinerii, suspectati de omor, era chiar langa cadavru si bea vin.

Cei doi indivizi au fost condamnati pentru omor intentionat, savarsit cu deosebita cruzime, la cate 30 ani de inchisoare.

Sentinta este cu drept de atac conform prevederilor stabilite de lege.

CITESTE SI: L-ar fi omorat in bataie, iar dupa asta au continuat sa bea langa cadavru. Doi tineri din Calarasi, retinuti de politie fiind suspectati ca si-au ucis vecinul. Cum s-a intamplat totul - VIDEO