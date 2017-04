Cate o masa a bucuriei in o mie de case din tara. Cam atatia batrani nevoiasi au primit produse alimentare, adunate in urma donatiilor facute de oameni - VIDEO

La 70 de ani, aceasta femeie intretine inca patru persoane din pensia ei de 1100 lei. Astazi, a primit o mare bucurie – produse alimentare din care va incropi o mica masa de Pasti. O punga cu produse alimentare a ajuns si la acest barbat fara un picior, care are gria de fiica sa cu handicap.

Ion ZAGOREANU: “Foarte mult, dupa salariul nostru foarte mult inseamna. Nu avem ajutor de nicaieri.”

Ce de la misiunea Diaconia au ajuns cu donatiile si la acest pensionar, pe care de ani buni, Pastele il gaseste tot singur.

“Eu nu am cu ce sa-l ajut pe dinsul. Fata nici nu vine la mine.”

In ultimele zile, in jur de o mie de batrani din tara au primit astfel de ajutoare. Unii se aleg si cu pranzuri calde la cantine mobile.

Ecaterina BULICANU, COORDONATOR PROIECTULUI ”MASA BUCURIEI”: “Am colectat 800 de kg de poduse alimentare. O parte din produse au fost impartite in 25 de pungi si livrate la domiciliu batranilor nevoiasi. Restul produselor vor fi folosite in cantina centrului unde se pregatesc zilnic o suta de pranzuri.”

Produsele alimentare au fost colectate in boxele instalate in cateva lanturi de magazine in sambata floriilor. Campania Masa Bucuriei are loc pentru al optulea an.