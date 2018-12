Cate sute de milioane de lei se achita anual din bugetul de stat pentru a returna miliardul - Mold-street.com

In perioada 2018-2021, Ministerul Finantelor planific sachite de la Bugetul de stat circa 3,4 miliarde de lei pentru plata datoriei formate ca urmare a furtului miliardului (deservirea obligatiunilor de stat emise in scopul executarii obligatiilor la garantiile de stat acordate in anii 2014-2015), scrie Mold-street.com