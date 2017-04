Cateva kilograme de cuie, sute de metri de ata colorata si doze mari de rabdare - reteta unui produs artistic mai putin cunoscut la noi in tara. Ce creaza pictorita Nicoleta Vacaru - VIDEO

Deja de 4 ani Nicoleta Vacaru face portrete din cuie si ata.

Nicoleta VACARU, PICTORITA: “Aleg o placa de lemn. Dupa aceea fac schita pe hartie, prind hartia de placa, bat cuiele in locurile unde simt eu ca este necesar, dupa aceea rup hartia si ma apuc sa impletesc cu ata. La sfarsit, fiecare cui este intarit cu clei si pot sa-l dau si cu lac. Sa fie mai rezistenta lucrarea”.

A inceput sa faca portrete in “string art” dupa ce a vazut pe internet, cateva creatii realizate de un chinez.

Nicoleta VACARU, PICTORITA: “Am vazut o lucrare tot in string art, insa acolo autorul batea cuie pe toata placa si scotea din cuiele acelea, desenul dorit. Insa eu fiind arhitect, am decis sa folosesc mai putine cuie si sa obtin acelasi rezultat”.

Artista isi selecteaza cu grija personajele si fotografiile dupa care isi face schita, iar femeile sunt cele mai potrivite spune ea.

Nicoleta VACARU, PICTORITA: “In primul rand sa fie poza cat mai mult contrastanta, adica sa aiba si umbra si lumina destul de intensa. Cred ca femeia reda cel mai bine senzualitatea, frumusetea, si alte emotii care se pot citi in ochi."

Pentru a realiza o pictura de dimensiuni 90 pe 60 de centimetri intr-un termen restrans, pictorita are nevoie de peste un kilometru de ata si 150 de grame de cuie.

Nicoleta VACARU, PICTORITA: “Cand am deadlinuri, fac lucrarile in 3, 4 zile , dar asta este super-mega -rapid. Practic aici ma trezesc si aici ma culc. Insa in regim normal, minim o saptamana, dar maxim, am facut o lucrare in doua luni, dar asta la voie”.

De cinci ani, Nicoleta mai face si picturi in ulei, acril, cafea si vin. Ea isi doreste ca lucrarile sale sa ajunga in toate colturile lumii. Irina Petrascu realizeaza chipuri personalizate, prin metoda broderiei pe panza.

Nu este o munca deloc usoara, iar uneori Irina este nevoita sa improvizeze. Pe langa portretul in rama, Irina creeaza papusi personaizate.

Irina PETRASCU, CREATOARE: "La papusile pentru copii nu folosesc clei, sunt din bumbac, pot fi spalate la o temperatura mica si sunt mai moi."

Pretul unui portret personalizat ajunge la 2 mii de lei, iar o papusa costa intre 500 si 1000 de lei.