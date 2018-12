Cateva mame care de curand au adus pe lume copii au primit un cadou neasteptat la maternitate - cate un scaun auto - VIDEO

Mihaela a adus pe lume un baietel acum 3 luni. Mai are acasa un copil de sapte ani si spune ca scaunul auto este foarte necear. Daca pentru primul copil a cumparat unul la mana a doua, acum si aceasta achizitie ar fi fost foarte costisitoare pentru familia sa.

Mihaela URSACHI, MAMA: “Pentru primul am reusit sa il cumparam, pentru al doilea nu, chiar a venit la timp. Pentru siguranta copilului, pentru siguranta in famile ca sa fie mai bine pentru el si pentru noi.”

Si Iulia are acasa doi copii, iar acum a mai adus pe lume unul. Sa cresti trei copii nu e atat de usor, cheltuielile sunt multe, asa ca s-a bucurat de cadou.

Iulia AFSENTEVA, MAMA: “Recent noi am avut doar un scaun pentru fata si am mers cu masina ca sa il luam pe al doilea. In timpul drumului, aproape am avut un accident si i-am spus sotului hai deodata sa cumparam.”

Si in familia Natlaiei un scaun auto era foarte necesar. Ea este originara din Glodeni si merge des acasa, la parinti. Cu doi copii in masina, la drum e destul de complicat, spune ea.

Natlia BRANZANU, MAMA: “Este foarte necesar ca circulam des de la Chisinau la tara, circulam aproape in fiecare saptamana. Cu doi copii nu te descurci in masina fara scaunel. Pentru viata copilului este foarte importanta.”

Managerul proiectului “Un scaunel din inima” spune ca obiectele sunt donate o data la doua saptamani timp de un an, dupa care sunt aduse inapoi ca sa mearga la alte familii.

Virginia MANDALAC, MANAGER DE PROIECT: “Am decis sa venim la maternitate direct, deoarece aici sunt cei micuti care au nevoie, pentru siguranta este foarte importanta in mmentul transportarii copiilor in vehicule.”

Cei de la Inspectoratul National de Patrulare spun ca este obligatoriu ca toti copiii de pana la 12 ani sa stea la drum in scaunul auto, avand centura cuplata. Cei care nu au scaune, pot folosi o pernuta.

Uliana CATAN, REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI NATIONAL DE PATRULARE: “In cazul in care centura nu este utilizata corect si trece prin regiunea gatului copilul poate fi asfixiat, in cazul in care va fi o franare brusca.”

In cazul in care parintii vor transporta copii fara scaun auto, risca o amenda de pana la o mie de lei.