Cateva ore la un salon de frumusete a primit un tanar din capitala de la iubita sa de ziua pe care o considera a barbatilor. Cine si cum mai sarbatoreste ziua Armatei Sovietice - VIDEO

23 februarie, o zi a contradictiilor. Pe o parte stau moldovenii care sarbatoresc Ziua armatei sovietice, inradacinata deja ca ziua barbatilor. Acestia au primit si daruri - de la sosete si parfumuri pana la proceduri in saloane de frumusete. De alta parte a baricadei sunt cei care nu accepta aceasta sarbatoare nici in ruptul capului, mentionand ca Moldova are o zi a armatei, pe 3 septemrie.