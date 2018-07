Cateva soiuri de zmeura care sunt roditoare aproape tot anul vor creste si la noi in tara. Au fost aduse in Moldova din America de Nord si au fost plantate de un agricultor de la noi - VIDEO

Cateva soiuri de zmeura care sunt roditoare aproape tot anul vor creste si la noi in tara. Au fost aduse in Moldova din America de Nord. Soiurile sunt rezistente la boli la frig si la arsita si au fost plantate de un agricultor de la noi. Spune ca are asteptari mari, dar pana nu vede nu crede. Prima roada urmeaza sa o culeaga la anul.