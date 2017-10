Cati bani a cheltuit primaria pentru organizarea Hramului capitalei: 80 la suta din costul concertului lui Stefan Banica Jr. a fost acoperit de sponsori - VIDEO

Vadim BRANZANIUC, SEF DIRECTIE RELATII PUBLICE A PRIMARIEI CHISINAU: “Partea tehnica, scena, lumini, sunet inclusiv focuri de artificii si 80 la suta din concertul lui Stefan Banica Junior, au fost acoperite de sponsori.”

Traditional, miile de oraseni care s-au distrat in centrul Chisinaului au lasat in urma lor tone de gunoi, dar mai putin, decat in alti ani.

Potrivit celor de la salubritate, au fost evacuate 22 de masini pline cu deseuri. Sambata, Chisinaul a implinit 581 de ani.