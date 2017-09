Cati bani aloca Moldova pentru dezvoltarea regionala? Prea putini si ne-echilibrat - Mold-street.com

Per ansamblu suma respectiva este de cateva ori mai mare decat s-a alocat anterior. Autoritatile sustin ca documentul a fost elaborat in baza a trei obiective specifice: acces asigurat si utilitati publice calitative, crestere economica sustenabila asigurata in reiuni si guvernanta imbunatatita in domeniul dezvoltarii regionale.

Pentru realizarea celor specificate, Guvernul isi propune sa asigure dezvoltarea echilibrata si durabila in toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova, adica cele 6 stabilite deocamdata din punct de vedere conventional. Obiectivele anuntate sunt destul de ambitioase si atata bine pe hatie, in timpp ce situatia la nivel regional se inrautateste.





