Cati dintre locuitorii capitalei ar vota pentru demiterea lui Dorin Chirtoaca, in cazul in care ar avea loc un referendum - Studiu

Jumatate din locuitorii capitalei ar vota pentru demiterea lui Dorin Chirtoaca, in cazul in care ar avea loc un referendum in acest sens. Surprinzator e ca odata cu destituirea acestuia, oamenii tot nu ar sti pe cine sa puna in fotoliul de primar. Din lipsa de optiuni, o cincime din ei l-ar repune in functie pe actualul edil. Sunt rezultatele unui sondaj facut zilele trecute, care pune in discutie principalele probleme cu care se confrunta orasul.