Cati oameni participa la protestul din PMAN, fiind nemultumiti de anularea definitiva a alegerilor de la Chisinau? Nastase: "Zeci de mii de oameni". Ce spune politia

O multimine de oameni s-a adunat in Piata Marii Adunari Nationale pentru a-si arata nemultumirea si indignarea fata de decizia judecatorilor de a anula definitiv alegerile locale de la Chisnau. In timp ce primarul ales, Andrei Nastase, ne-a spus ca zeci de mii de oameni participa la manifestatie, fara ca, deocamdata, sa aiba o cifra exacta, politia spune ca acum, in Piata, sunt 4 500 de oameni.