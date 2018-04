Cati soferi sunt in Republica Moldova si pentru ce categorii de vehicule au fost emise permisele - Bizlaw.md

In fiecare zi pe strazile din tara vedem sute de masini care circula, insa stiti cati soferi sunt in Republica Moldova? Potrivit datelor Agentiei Servicii Publice, in data de 1 martie 2018, in tara noastra erau 975.671 de conducatori auto, care detin permise de conducere pentru diferite categorii de vehicule, scrie bizlaw.md