Cativa copii ai strazii si-au gasit adapost intr-o masina abandonata in centrul capitalei: dorm in automobil ori se ascund cand este mai frig afara. Ce spun oamenii care i-au vazut - VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse pe strada Ion Inculet, din capitala, de oamenii care locuiesc acolo. In masina, lasata de izbeliste de mai multi ani, s-au adapostit cativa copii, iar autorul fotografiilor spune ca ei au fost vazuti cum dorm in automobil ori se ascund aici cand este mai frig afara.

“-Am vazut cativa baieti, care se jucau pe aici. Erau imbracati bine. Se jucau, spargeau geamurile, alergau.“

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Mai multe lucruri indica faptul ca in acest automobil practic locuieste cineva. Geamul din spate a fost acoperit cu o plapuma, cel mai probabil, pentru ca frigul sa nu patrunda in interior, iar in salon am gasit caserole si cutii de la mancare. “

Cel care a surprins imaginile spune ca a vazut dormind in automobilul parasit cinci copii, care au in jur de 14 ani. Masina a fost lasata in drum de mai mult timp, povestesc locuitorii din apropiere.

“Mai mult de 5 ani.“

A fost chemata si politia, care a venit la fata locului, dar nu s-a schimbat nimic de atunci. Problema copiilor strazii a fost discutata astazi la sedinta primariei. Saptamanal, cei de la Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului fac razii, pentru a cauta minori, care fug de acasa sau din centrele de plasament.

Lucia CACIUC, SEF INTERIMAR LA DIRECTIA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI: “3 copii au fost intorsi in familii. Sambata si duminica le-am oferit haine.“

Totodata, responsabilii spun ca saptamana trecuta au primit 7 sesizari despre copiii, care au fost batuti sau agresati in familiile lor.