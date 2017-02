Cativa japonezi au invatat sa gateasca moldoveneste la un restaurant din capitala. Bucatele arata atat de bine, incat iti lasa gura apa - GALERIE FOTO

"În incinta unui restaurant moldovenesc, sub obiectivul camerei de filmat al televiziunii Tokyo TV, am pregatit: aperitive, zeama, parjoale moldovenesti cu tocanita de ciuperci si taietei de casa si clatite cu visine. Bucatele au fost asortate cu bauturi alese moldovenesti", se arata pe pagina de facevook al lui Vasile Bumacov, ambasadorul Republicii Moldova in Japonia.