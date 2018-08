Cativa locatari ai unui bloc din sectorul Ciocana au fost evacuati, dupa ce un apartament de la etajul opt a fost cuprins de flacari: "Alerga cineva si striga ca noi ardem" - VIDEO

Incidentul s-a produs azi dupa amiaza pe strada Igor Vieru din capitala. Potrivit vecinilor, in apartamentul cuprins de flacari se afla un barbat, impreuna cu nepotul sau, care cereau ajutor.

“Pe coridor alerga cineva si striga ca noi ardem, noi ardem si imi batea in usa. Spunea: “Dati-mi o caldare cu apa!” Eu cand am deschis, iesea fum negru.”

“Miros era ca de razana, am inchis usa, ferestrele si am stat in camera.”

Potrivit pompierilor, cei doi au reusit sa iasa singuri din locuinta si nu au patit nimic. Salvatorii au evacuat persoanele care locuiesc in apartamentele vecine, din cauza fumului puternic.

Liliana PUSCASU, OFITER DE PRESA IGSU: “In urma arderii a fost afectata suprafata unei camere, incendiul a fost lichidat complet catre orele 15:00 fix.”

Deocamdata nu se cunoaste cauzele izbucnirii incendiului.