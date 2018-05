Cativa studenti de la UTM si-au demonstrat maiestria la un concurs desfasurat in Romania. Acestia au realizat conceptul unui pod din lemn pentru pietoni - VIDEO

Acesta este unul dintre podurile realizate de studentii de la Universitatea Tehnica din Chisinau. La concursul organizat la Cluj au mers doua echipe de la noi, formate din cate 4 persoane – doi ingineri si doi arhitecti. Toti au avut de trecut prin cateva etape.

Ion RACU, STUDENT FACULTATEA INGINERIE: “Concursul a fost organizat in cateva faze, mai concret in trei faze. Prima faza s-a realizat conceptul, in faza a doua am realizat macheta care apoi am testat si din pacate in timpul testarii s-a rupt si nu arata atat de estetic. Dar in faza trei am realizat o prezentare chiar in Cluj.”

La concurs trebuiau sa vina doar studenti din Romania, insa si tinerii din Moldova au fost interesati de competitie, asa ca li s-a permis sa participe. Misiunea s-a dovedit a fi interesanta, dar deloc usoara.



Dumitru VLAS, STUDENT ARHITECTURA: “Elaborarea unor elemente de structura de lemn pentru ca, conditia era ca pasarela data sa fie din lemn, sa fie una pietonala sa fie cat mai comoda cat mai argonomica pentru persoanele cu dezabilitati, cu nevoi speciali.”

Studentii au avut nevoie de mai bine de doua luni pentru a se pregati de concurs. Spun ca si-au folosit imaginatia pentru a crea ceva deosebit.

Claudia IOVITA, STUDENT ARHITECTURA: "Un pod verde, niste ghiveciuri atasate la podina podului din care ar fi aceasta verdeata si s-ar extinde pe toata lungimea podului. Astfel obtinem o trecere frumoasa de la drum spre parc.”

14 echipe s-au inregistrat in concurs, insa doar sapte au ajuns in finala. Printre ele si cele doua echipe de la UTM.

Daniela DIGORI, LECTOR UNIVERSITAR: “Acest concurs Designing Connections a fost initial organizat pentru echipele din Cluj-Napoca, din cadrul universitatii locale. Concursul s-a extins pana aici ca pana la final sa participe sapte echipe dintre care doua din Moldova.”

Un juriu a stat cu ochii pe creatiile studentilor, iar la final cei mai buni au fost premiati. Una dintre echipele din Moldova a obtinut locul trei, iar cea de-a doua s-a ales cu o mentiune. Desi podurile realizate de studenti nu vor fi construite peste Prut, tinerii spun ca se gandesc sa-si prezinte conceptul la Chisinau.