Catolicii din Moldova sarbatoresc Pastele. Aseara catedrala Providenta Divina a fost plina de enoriasi. Oamenii au participat la liturghie, iar apoi au sfintit oua rosii si cozonac - VIDEO

Liturghia a fost oficiata de un sobor de preoti, care au vestit Invierea Domnului. Dupa slujba, cu lumanari aprinse, oamenii au facut inconjurul bisericii, iar apoi au sfintit bucatele aduse de acasa - oua rosii, pasca si vin.

”Pastele este cea mai luminoasa sarbatoare pentru noi, pentru ca Isus a inviat. Multi oameni asteapta, se pregatesc si il intilnesc ca o sarbatoare mare.”

“Ne bucuram de invierea lui Hristos. Sarbatorim cu familia, se intruneste familia si luam niste feluri speciale pentru Paste, sunca ceva, oua de sarbatoare.”

“De obicei, Pastele il sarbatorim in familie si gatim mancare traditionala poloneza, carne, vopsim oua, gatim miel. Mereu sfintim pasca, bomboane, sare, chibrite, vin rosu, care simbolizeaza singele lui Hristos.”

Daca la ortodocsi slujba tine aproape toata noaptea, la catolici se termina la miezul noptii. Oamenii spun ca Pastele este cea mai importanta sarbatoare, iar la biserica s-au rugat pentru sanatate si noroc.

“Pastele este o nadejde de viata vesnica, pentruca asta este inoire, aceasta este Hristos a inviat si noi stim ca o sa fie viata vesnica. Hristos este cea mai buna sarbatoare din an, cea mai bucuroasa, cu mai mare nadejde.”

In acest an Pastele romano-catolic se sarbatoreste cu o saptamana inaintea Pastelui ortodox. In Moldova sunt peste 20 de mii de credinciosi catolici.