Cautari disperate in Marea Neagra. Salvatorii romani incearca sa gaseasca fetita de 11 ani din Chisinau, disparuta inca de ieri in mare - VIDEO

In urma cu cinci zile, moldoveanca si cele doua fiice ale sale de 11 si 13 ani a ajuns la mare, in statiunea Eforie Nord din judetul Constanta, in vacanta. Ieri, in jurul pranzului, desi era interzis scaldatul in aceasta zona, copilele au intrat in apa.

Locul de langa dig este cunoscut ca fiind unul extrem de periculos, din cauza curentilor puternici. Fetitele au fost trase in larg, desi initial se aflau la cel mult zece metri de mal. Mama a sarit dupa ele, dar nu a avut forta sa le salveze.



“Le-a luat curentii foarte mari, a salvat pe prima fata..”“Fata cea mai mica o luase valul..”



Mama si fiica cea mare au fost salvate in ultimul moment. Copila de 11 ani insa a disparut. In ajutor au venit si scafandri.



”Trei fete strigand dupa ajutor..”



Echipele de salvare continua si la aceasta ora cautarea, informatia fiind confirmata de Ministerul de Externe de la Chisinau. Sansele de supravietuire a fetitei sunt insa foarte mici. Din cauza marii agitate, salvamarii au arborat pe plaje steagul rosu si galben.

Culoarea galbena indica un pericol serios si numai cei experimentati pot intra in mare. Unde este steagul rosu, scaldatul este interzis.