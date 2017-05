Cautarile copilului de 2 ani din Floresti, disparut acum sase zile, continua. Politia, localnicii si salvatorii s-au mobilizat pentru a-l gasi - VIDEO

Autoritatile sustin ca au fost initiate doua dosare penale, primul pentru omor, iar al doilea pentru rapire. Intre timp, autoritatile continua sa-l caute pe baiat.





Micutul a disparut pe 9 mai dimineata in timp ce se juca pe malul raului Raut impreuna cu o verisoara de aceeasi varsta. Inca de marti seara scafandrii au lansat operatiunea de cautare, care a durat pana noaptea, dar fara rezultat. Copilul de doi ani venise impreuna cu mama sa la bunici, care locuieste chiar pe malul Rautului. Intr-un moment de neatentie a femeii, el a iesit din curte impreuna cu verisoara sa de aceeasi varsta.





Ultima data l-ar fi vazut o vecina cum se juca langa apa.





Politia si salvatorii au inceput cautarile imediat ce au fost anuntati despre disparitia micutului. Astfel, impreuna cu localnicii, au scotocit intreg satul si padurile din zona, iar dimineata in zori au reluat cautarile.





Oamenii legii se feresc sa inainteze anumite versiuni, insa vecinii nu cred ca baiatul a iesit din sat.





Parintii indurerati cred ca micutul lor este in viata si ca il vor gasi.