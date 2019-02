Cautau masini de lux, precum Lexus si Toyota, parcate pe strazile din Chisinau si Odesa, furau bucati din ele, iar apoi le vindeau. Doi barbati din Transnistria au fost deconspirati de autoritati. Ce suma au adunat - FOTO/VIDEO

Potrivit politiei, cinci barbati din regiunea transnistreana cu varste cuprinse intre 32 si 43 de ani sunt suspectati de peste 15 furturi in doua luni de zile.

Acestia actionau pe timp de noapte. Cautau masini de lux parcate pe strazile din capitala Republicii Moldova si din regiunea orasului ucrainean Odesa, iar apoi sustrageau de la acestea diferite piese, precum faruri, senzuri de parcare, bare de protectie, torpedouri, radiatoare, etc, pe care mai apoi le vindeau.

Suma pagubei pe teritoriul Republicii Moldova este in suma de peste 2 milioane de lei.

Ofiterii Directiei de Combatere a Crimelor Grave, impreuna cu procurorii PCCOCS si ofiterii Directiei generale de urmarire penala au efectuat un mai multe investigatii pentru a-i gasi pe faptasi.

In cadrul actiunilor s-a stabilit ca figurantii aveau in posesie mai multe automobile cu care se deplasau la locul comiterii infractiunilor.

Astfel, in urma operatiunilor efectuate de politistii moldoveni si cei din Odesa, au fost prinsi in flagrant doi dintre suspecti, chiar in momentul dezasamblarii unui automobil de model Lexus, in orasul Odesa.

In continuare, oamenii legii, intreprind actiuni de investigatie pentru stabilirea si retinerea tuturor persoanelor care fac parte din grupare, precum si stabilirea tuturor cazurilor comise de membrii acesteia.

Daca vor fi gasiti vinovati de comiterea infractiunilor pe teritorilor Republicii Moldova, suspectii risca de la 7 la 12 de inchisoare.