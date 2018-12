Cautau vile de lux in Germania, pandeau cand stapanii nu sunt acasa, iar apoi intrau si furau tot ce gaseau de pret. 17 moldoveni au fost deconspirati de autoritati. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Infractorii aveau toti roluri bine stabilite. Acestia tinteau vile de lux, in mare parte din orasul Hamburg, Germania, unde au si dat cele mai multe spargeri. Studiau foarte bine sistemele de alarma si de supraveghere video, dar si modul de viata al proprietarilor. Cand acestia nu erau acasa, fortau acoperisul locuintelor, patrundeau in interior si puneau mana pe obiectele scumpe. Pe langa asta furau si automobile de lux, cu care ulterior mergeau la alte jafuri.

Ion IACHIMOV, SEFUL INI: " Sub egida Europol au fost petrecute cateva intalniri cu reprezentantii din Hamburg a fost petrecut un spectru larg de investigatii precum interceptari a convorbirilor telefonice, supraveghere GPS, deplasari si altele.”

Dupa ce au fost inregistrate mai multe cazuri de furt, autoritatile din Hamburg au pornit o investigatie. La una din spargeri au identificat ADN-ul unui hot, iar astfel a fost stabilita nationalitatea acestuia, care s-a dovedit a fi moldovean. Ulterior, responsabilii din Germania au luat legatura cu autoritatile de la noi si au inceput sa coopereze.

Lars ROEHRIG, PROCUROR SEF, PROCURATURA HAMBURG, GERMANIA: “ Multumim pentru profesionalismul dumneavoastra. Ca sa putem urmari invinuitii penal, cautam dovezi pentru tribunal. Ca sa intoarcem bunurile, cautam si lucrurile care au fost furate, sa nu aiba invinuitii un avantaj din infractiunile comise.”

Potrivit oamenilor legii, indivizii ar fi furat bunuri in valoare de 20 de milioane de euro. Din acesti bani si-ar fi cumparat imobile si automobile de lux in Moldova. Ieri, politistii de la noi au efectuat perchezitii la cateva domicilii, in urma carora 2 persoane de 34 si 37 de ani au fost retinute.

Altele doua au fost date in cautare internationala. Totodata, in urma perchezitiilor au fost depistate si ridicate dispozitive de comunicare, arme, bani si bunuri. Potrivit autoritatilor de la noi, investigatiile vor continua, in cooperare cu anchetatorii din Germania, pentru a identifica si alti suspecti.

Bunurile furate vor fi intoarse victimelor. Persoanele retinute au fost puse sub acuzare, iar procurorii vor cere arest preventiv pe numele lor.