Cauti oferte atractive pentru achizitionarea unei locuinte? Moldova Agroindbank te va surprinde placut la expozitia “Imobil Moldova 2018” - VIDEO

Ghenadie BELDIGA, şef al Direcţiei Vânzări Credite MAIB: “Suntem prezenti astazi in cadrul targului imobiliar pentru a fi mai aproape de potentialii clienti ai bancii si ma refer aici la persoanele fizice, care au decis si au ales locuinta pe care doresc sa si-o procure, dispun de o parte din bani insa le lipseste o componenta de finantare. MAIB vine cu oferte inedite privind creditele de imobiliare si de consum.”

Moldova Agroindbank ofera o gama larga de produse creditare, care intrunesc necesitatile tuturor categoriilor de clienti. Una din ofertele avantajoase pe care banca le propune este creditul ipotecar “Prima Casa”.

Ghenadie BELDIGA, şef al Direcţiei Vânzări Credite MAIB: “MAIB ofera credite la conditii foarte avantajoase si anume la o dobanda anuala efectiva de doar 6,18 % anual se ofera credite pe un termen de 25 de ani si finantand pana la 90% din valoarea imobilului procurat.”

In cadrul targului, vizitatorii vor putea beneficia nu doar de credite imobiliare, dar vor primi de asemenea si certificate cadou in baza carora vor beneficia de o reducere de 1000 lei la comisionul unic in momentul contractarii unui credit imobiliar.

Specialistii MAIB vor fi prezenti pe parcursul expozitiei pentru a oferi suportul si consilierea necesara potentialilor beneficiari.

Moldova Agroindbank este privită ca un pilon al sistemului bancar din Republica Moldova, lăsând amprente vizibile în evoluţia acestuia şi deţinând poziţiile de top după volumul de active, credite şi depozite ale persoanelor fizice.

Ghenadie BELDIGA, şef al Direcţiei Vânzări Credite MAIB: "Moldova Agroindbank detine cea mai importanta cota din piata creditelor oferite persoanelor fizice si anume 35 la suta gratie pachetului simplificat de documente si preturilor competitive.”

*Acest articol este un produs comercial