A fost stabilita cauza decesului micutei de doar 2 luni, din Soroca: sindromul mortii subite. Ce spun medicii - VIDEO

Maria TROFAILA, BUNICA: "Au venit niste baieti sa colinde si am intrat in casa am vazut ca buzele era negre. Am trezit-o si i-am spus ca era deja moarta."

Mama fetitei spune ca a fugit la o vecina, dupa ajutor si a chemat ambulanta. Micuta, insa, nu mai respira.

Tamara TROFAILA, MAMA: "Cand am chemat ambulanta, ei mi-au spus ca trebuia sa-i chem mai repede ca sa o poata salva."

VECINA: "Striga: cumetra, fa ceva ca fata mea moare."

Mama povesteste ca bebelusul a inceput sa se simta rau acum cateva zile, dupa ce a fost vaccinat.

Maria TROFAILA, MAMA: "Dupa vaccin brusc s-a schimbat. Nu mai era vesela. S-a facut foarte rosu si s-a impietrit. Eu nu m-am dus la medic."

Sora medicala din sat, insa, sustine ca in aceeasi zi a vaccinat alti doi copii, iar ceilalti se simt bine.

"Eu am facut vaccinul pe 11 ianuarie, sub controlul medicului. Jumatate de ora ii supraveghez si ei pleaca acasa. Am sunat la toti sa vad care este situatia. Niciunul nu s-a plans. A doua zi, am fost la ei acasa. Copilul era bine."

Cauza decesului, a aratat expertiza medico-legala, este sindromul mortii subite.

Ion SIRGHI, SEF CENTRU DE SANATATE COSAUTI: "Am fost in sectia de autopsie, speialistul mi-a zis ca nu era de la vaccin. Copilul era siniliu si era lipit de san."

Maria TROFAILA, MAMA: "Nu era la san. Era intr-o parte."

Rezultatele finale vor fi gata in 10 zile. Ministerul Sanatatii s-a autosesizat si va investiga acest caz, pentru a stabili daca vaccinarea copilului are vreo legatura cu decesul. Totusi, responsabilii din sanatate anunta ca vaccinarea copiilor este efectuata conform Programului National de Imunizari, iar in ultimii 10 ani, nu s-ar fi inregistrat reactii adverse la pacienti, in urma vaccinului.