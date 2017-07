Procurorii solicita suspendarea lui Dorin Chirtoaca din functia de primar. Cauza penala, trimisa in judecata

Tot in comunicatul de presa se arata ca procurorii cer suspendarea lui Dorin Chirtoaca din functia de primar.

Urmarirea penala in dosarul referitor la parcarile cu plata, ce il vizeaza pe primarul Municipiului Chisinau, a fost finalizata, urmind ca dosarul sa fie expediat in instanta de judecata. Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala in dosarul parcarilor cu plata in care este invinuit primarul general al Municipiului Chisinau si expediaza cauza in instanta de judecata. Potrivit actului de invinuire, primarul capitalei a comis acte de corupere pasiva, in varianta agravata si infractiunea de trafic de influenta, in varianta agravata, in urmatoarele circumstante: in perioada 2014-2015, Consiliul municipal Chisinau a aprobat Studiul final si principiile generale de implementare a Strategiei pe termen lung de parcare in mun.Chisinau si a dispus desfasurarea procedurii de selectare a partenerului privat privind amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor si parcajelor controlate cu plata in municipiul Chisinau.

Totodata, a fost aprobata si componenta Comisiei de selectare a partenerului privat, presedintele acesteia fiind numit viceprimarul capitalei N.G. in primavara anului 2015, omul de afaceri P.A. stabileste o intâlnire cu seful Directiei generale transport public si cai de comunicatie a Primariei mun.Chisinau, G.I., cunoscând ca acesta este fost coleg de clasa al primarului general al mun. Chisinau, D.C., cu care se afla in relatii apropiate. in cadrul intilnirii, omul de afaceri il roaga pe seful Directiei sa intervina pe lânga edilul capitalei pentru urgentarea concursului si asigurarea câstigarii licitatiei de catre compania EME PARKLEITSYSTEM GmbH. in continuarea actiunii infractionale, in cadrul unei alte intalniri, care a avut loc la sediul Primariei municipiului Chisinau, G.I. i-a comunicat primarului despre propunerea omului de afaceri si interesul acestuia pentru implementarea proiectului privind gestionarea parcarilor cu plata in Chisinau.

Dupa cum reiese din probele administrate la dosar, ulterior G.I. i-a transmis lui P.A. ca, in schimbul a 26% din capitalul social al companiei, care va fi desemnata câstigatoare, ar putea sa-l convinga pe primarul municipiului Chisinau si pe alti factori de decizie ai Primariei sa sustina acest proiect in forma avantajoasa pentru el. in aceste conditii, G.I este ajutat de P.A., prin intermediul unor persoane de incredere, sa inregistreze o companie off-shore in Cipru, care ulterior devine asociat al EME PARKLEITSYSTEM GmbH cu o cota de 26 la suta.

Potrivit marturiilor oferite in cadrul anchetei, 26 la suta din veniturile companiei reprezenta acea recompensa pentru semnarea contractului de parteneriat public-privat intre compania EME PARKLEITSYSTEM GmbH si Primaria capitalei, dintre care 13 procente ii reveneau primarului si alte 13 la suta sefului Directiei transport public si cai de comunicatie.

Dupa ce compania din Cipru devine asociat al EME PARKLEITSYSTEM GmbH, primarul da indicatii pentru initierea licitatiei, iar compania numita devine câstigatoare, conform intelegerilor stabilite anterior intre persoanele mentionate. De asemenea, tot la indicatiile primarului, viceprimarul semneaza contractul fara avizul CMC, chiar daca art. 30 din Legea nr. 179 din 10.07.2008, cu privire la parteneriatul public privat, stabileste expres ca, dupa desemnarea câstigatorului se negociaza clauzele contractuale si doar dupa aceasta proiectul se transmite spre aprobare si semnare Consiliului Municipal Chisinau. Primarul capitalei a ignorat cu buna stiinta aceste prevederi legale si a dispus inceperea lucrarilor de proiectare, avizând personal pozitiv certificatele de urbanism, asa cum reiese din probele administrate in dosarul de urmarire penala. in aceste circumstante, prin actiunile sale intentionate, primarul municipiului Chisinau a savârsit infractiunea prevazuta de art.324 alin.(3) lit.a),b) Cod penal - coruperea pasiva, adica acceptarea si primirea, prin mijlocitor, de catre o persoana cu functie de demnitate publica, de bunuri in proportii deosebit de mari, ce nu i se cuvin, pentru sine si pentru o alta persoana, pentru a indeplini si a grabi indeplinirea unei actiuni in exercitarea functiei sale.

De asemenea, prin actiunile sale intentionate, primarul capitalei a comis, prin participatie in calitate de autor infractiunea prevazuta de art. art.42 alin.(2), 326 alin.(3) lit.a) Cod penal - traficul de influenta, adica acceptarea si primirea prin mijlocitor, de bunuri, in proportii deosebit de mari, pentru sine si pentru o alta persoana, de catre o persoana care are influenta si care sustine ca are influenta asupra unor persoane publice, persoane cu functie de demnitate publica, pentru a-i face sa indeplineasca si sa grabeasca indeplinirea unor actiuni in exercitarea functiilor, indiferent daca asemenea actiuni au fost sau nu savârsite.in vederea excluderii oricaror influente asupra martorilor, unii dintre care exercita anumite functii in cadrul primariei Chisinau, procurorii solicita Consiliului Municipal Chisinau suspendarea din functie a primarului general pe durata procesului de judecata. Este o masura procesuala de constringere necesara pentru a preintâmpina deteriorarea unor probe, falsificarea lor sau distrugerea, precum si exercitarea de presiuni asupra unor functionari din Primarie, care in virtutea statutului functiei de demnitate publica pe care o detine invinuitul, a subordonarii fata de acesta, ar putea fi supusi presiunilor, lucru ce ar fi in detrimentul urmaririi penale si ar putea afecta buna desfasurare a procesului de judecata.Sectia relatii publice a Procuraturii Generale