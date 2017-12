Cauza surparii asfaltului sub camioneta parcata pe strada Burebista din capitala - VIDEO

Soferul care si-a parcat camioneta pe marginea strazii Burebista, a gasit-o blocata cu rotile in asflatul care s-a surpat. Cativa metri mai la vale a aparut un crater, care s-a umplut cu apa fierbinte. Imediat la fata locului a sosit o echipa de muncitori.

“Din cauza ploii, s-a asezat. Trebuie sa scoatem asfaltul si sa punem pietrisul la loc. Ii asfaltat proaspat si s-a asezat. “

Cei de la Termoelectrica spun ca in acea zona se muncitorii au verificat o conducta, iar apa fierbinte de culoare verde s-a scurs pe drum. Acest lucru insa nu a dus la surparea asfaltului.

“Aici nu este canalizare pluviala si s-a scurs totul.“

Totusi, in spatele camerei un muncitor ne-a spus ca in acel loc s-a spart o conducta, iar cateva masini au venit sa pompeze apa. Oamenii care locuiesc in apropiere spun ca nu este prima data cand in aceasta zona se surpa asfaltul, proaspat asternut.

“Este a patra oara.”

“Alaltaieri, ei au reparat putin mai la deal. Apoi, acolo. Din buget, se duc atatia bani de fiecare data. Sunt banii nostri. Este avarie. Aburii de unde vin? De la apa rece nu sunt aburi?“

Nu am reusit sa aflam cu exactitate din ce cauza s-a surpat asfaltul pe acea portiune de drum.