Caz cutremurator la Drochia. Un bebelus, internat la reanimare dupa ce ar fi fost batut de propriul tata. Cum s-a intamplat totul

Potrivit ofiterului de presa al IP Drochia, Olga Chistol, incidentul a avut loc ieri seara, in jurul orei 19:00, intr-un sat din raionul Drochia. In urma unui conflict cu concubina, barbatul fiind in stare de ebrietate si-a lovit de mai multe ori bebelusul de 10 luni.

Micutul a ajuns in stare grava la spital, fiind internat in sectia de reanimare a Spitalului Raional din Drochia.

Barbatul de 23 de ani a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 6 ani de inchisoare.