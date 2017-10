Caz fara precedent. Certificate false de vaccinare, eliberate de medici de familie pentru admiterea copiilor in gradinite si scoli. Acum au loc controale in raioane - E-sanatate.md

O comisie formata din specialisti in sanatate publica si medicina primara analizeaza acum veridicitatea certificatelor de vaccinare a mai multor copii. Se presupune ca acestea au fost falsificate, iar imunizarile nu au avut loc in realitate. S-a recurs la falsuri, pentru ca micutii sa poata fi acceptati la gradinita, iar copiii - la scoala. Acum nu se cunoaste amploarea fenomenului. In vizor sunt raioanele din preajma municipiului Chisinau, scrie e-sanatate.md