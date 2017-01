Un baiat de 13 ani din Hancesti a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit cu un topor in cap de bunicul sau. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Totul s-a intamplat sambata seara in jurul orei 22 in casa in care baiatul locuia cu bunicii sai din satul Sarata Galbena, raionul Hancesti. Astazi, acasa am gasit-o pe fiica agresorului.

Matusa baiatului a refuzat sa vorbeasca in fata camerelor de luat vederi, insa femeia ne-a spus ca tatal sau era beat cand s-a napustit asupra copilului si ca ar fi facut-o intamplator. Aceasta nu ne-a spus de la ce a pornit conflictul. Vecinii afirma ca nu au auzit nimic in acea seara si ca in familia acestora nu prea aveau loc certuri.

Oamenii sunt socati de cele intamplate, mai ales ca spun ei, baiatul de 13 ani care se afla de ani buni in grija bunicilor, parintii fiind plecati peste hotare, era foarte ascultator. Si asistenta sociala din localitate afirma acelasi lucru.

Inca de sambata seara, baiatul se afla internat la Institutul Mamei si Copilului din capitala, in sectia de neurochirurgie. Medicii spun ca starea lui este stabila. Baiatul le-a povestit doctorilor o alta versiune.

Barbatul se afla acum in custodia politiei si este cercetat penal pentru tentativa de omor. Oamenii legii spun ca acesta si-a recunoscut vinovatia, insa deocamdata nu le-a putut explica politistilor de ce a procedat asa. Daca va fi gasit vinovat, suspectul si-ar putea petrece urmatorii 20 de ani dupa gratii.