Caz infiorator la Ungheni. Un tata si-a omorat bebelusul de numai 6 luni: l-ar fi lovit de mai multe ori, pentru ca plangea. Barbatul a fost arestat, iar copilul a fost inmormantat - VIDEO

Barbatul venise la Macaresti impreuna cu mama fetei, sa-si vada fiica de 6 luni, care era in grija bunicii, deoarece cei doi concubini muncesc la Chisinau. La un moment dat fetita a inceput sa planga, iar el a mers sa o linisteasca. Barbatul ar fi incercat sa-si adoarma fiica insa acesta a inceput sa planga.

“Eu am iesit afara sa vad ce se aude, si cand m-am uitat, fata era deja moarta.”

Imediat au fost chemata ambulanta, dar si politia.

"Cand ne-am dus fetita moarta era la el in brate, am incercat sa-l iau dar m-a apucat de cap si am cazut jos, sa nu i-au copilul mort din brate. El recunoaste vina, a zis ca a tras cu palmele, dar a tras cu pumnii”.

Astazi fetita de 6 luni a fost inmormantata in cimitirul din satul Macaresti.

Vecinii din sat nu cunosc prea multe despre tatal micutei, deoarece este originar din Falesti, insa o stiu pe soacra acestuia, care ingrijeste de copil de o luna.

Potrivit politiei barbatul de 25 ani care ar avea tulburari psihice si se afla in evidenta medicului psihiatru, nu este la prima abatere. In februarie s-a ales cu o cauza penala pentru violenta in familie, deoarece si-a lovit concucubina, care era in brate cu fetita. Barbatul risca pana la 15 ani de inchisoare.