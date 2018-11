Filmul tragediei de la Nisporeni. Copilul de un an, care a murit inghetat, a fost gasit pe marginea drumului, de catre un trecator: "Am auzit strigate la o bucata de noapte" - VIDEO

Potrivit politiei, femeia de 29 de ani ar fi stat toata noaptea la baut cu niste vecini, iar in jurul orei patru dimineata si-a luat copilul de un an si doua luni si s-a pornit sa mai aduca o sticla de vin. Abia mai tarziu cand s-a trezit din somn, femeia a observat ca micutul lipseste. A anuntat politia, iar apoi, impreuna cu sora sa, au mers sa-l caute. La scurt timp, oamenii legii au gasit bebelusul inghetat si fara suflare, pe marginea unui drum.

“La o bucata de noapte am auzit strigand. Nu am iesit, de ce nu am iesit- nu am iesit.”

“Cu acesti vecini a servit, au sarbatorit. Aici peste o casa la vecinii acestia l-au gasit. Sora ei a venit dimineata si striga. Ea a cazut jos de bata ce era si acolo l-a lasat.”

Tatal copilului spune ca era la lucru cand s-a intamplat totul si ca nu a reusit sa discute cu sotia sa despre cele intamplate.

Gheorghe CONDREA, TATA: “M- a sunat dimineata si mi-a spus ca copilul a decedat si am venit acasa. Eu nu stiu, inca nu pot sa imi revin dupa ce s-a intamplat. Acesta a fost unicul meu copil.”

Vecinii spun ca stiau despre faptul ca femeia este iresponsabila si ca obisnuia sa bea, dar nimeni nu s-a gandit ca asta ar putea pune in pericol viata copilului.

“Ea e rea de cand e ea. Chiar eu am vrut sa ma duc la Asistenta Sociala sa spun ce face ea, cum isi bate joc de copil. Servea alcool , fugea de acasa, lasa copilul cu sora sau cu un copil din mahala. Imi era jale de micut.”

“Femeie betiva- ce pot sa spun eu. Betiva care nu avea grija de copii. Nu stiu ce face Asistenta Sociala de la noi ca nu prea are grija de copii din familii social-vulnerabile. Nu lucra, umbla cu paharul, dupa vin prin sat.”

Sefa Directiei Asistenta Sociala din Nisporeni, are o alta versiune. Ea sustine ca parintii ar fi responsabili.

Xenia AXENTE, SEFA DIRECTIEI ASISTENTA SOCIALA, NISPORENI: “ Din informatia pe care o avem noi mama nu consuma in permanenta alcool.In vizita asistentul social a fost chiar ieri cu o comisie, verificau ajuorul social si mama era acasa, cald in casa, nu era beata. Totul s-a intamplat peste noapte.”

Femeia mai are acasa un baiat de 10 ani. Ea nu a fost retinuta. Oamenii legii spun ca ea s-ar putea alege cu o pedeapsa de patru ani de inchisoare.