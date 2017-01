Caz socant in capitala. O femeie a iesit dimineata sa-si plimbe cainile, insa a ajuns la spital dupa ce acesta a muscat-o de mai multe ori de cap si fata

Stirea se actualizeza.

Incidentul s-a intamplat in aceasta dimineata. Femeia a iesit sa-si plimbe cainile prin curte, iar la un moment dat acesta a atacat-o si a muscat-o de mai multe ori in regiunea capului. In lupta cu animalul, femeia a alunecat si a cazut, fracturandu-si si un picior.

Femeia a fost preluata de catre o ambulanta si transportata la spitalul de Urgenta.

Potrivit medicilor, victima are mai multe plagi la cap si fata si a fost internata la sectia de microchirurgie.

La fata locului a fost chemata si politia.