Caz socant la Causeni. O femeie si-ar fi ingropat pruncii in curtea casei. Cum s-ar fi intamplat totul si ce le-a povestit politistilor

Totul a fost scos la iveala dupa ce acum doua zile, in jurul orei 22:00, politistii din Causeni au primit un telefon de la o femeie care le-a spus ca vecina sa si-a ingropat copii in curtea casei.

Astfel, oamenii legii au mers sa discute cu femeia. Potrivit Sefului Serviciului de Presa al IP Causeni, Inga Petrov, in timpul audierilor, femeia le-a povestit politistilor ca cele doua cazuri au avut loc in anul 2014 si 2016.

In 2014, femeia insarcinata in 3 luni ar fi suferit un avort spontan, spune ea, ar fi luat fatul mort, l-a pus intr-o cutie de carton si l-a ingropat in curtea casei.

Dupa doi ani, in 2016, femeia a ramas din nou insarcinata, iar in a 4-a luna, din nou, ar fi suferit un avort spontan, ar fi luat fatul, l-ar fi pus intr-o cutie si l-ar ingropat in curtea casei unde in 2014 l-a ingropat si pe celalalt prunc.

Dupa declaratiile femeii, specialistii au efectuat sapaturi in locul in care au fost ingropati cei doi prunci, au preluat resturile si urmeaza ca acestea sa fie analizate de medicii legisti. Rezultatele expertizei medico-legale urmeaza sa arate daca acestia au fost nascuti morti sau daca au fost ingropati fiind inca in viata.

Femeia este casatorita si mai are 6 copii minori. Daca va fi gasita vinovata aceasta risca 5 ani de inchisoare.

