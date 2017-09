Caz socant la Soldanesti. Motivul pentru care un barbat i-a batut cuie in palma iubitei sale: "Un cui era deja scos, iar in cealalta palma inca mai era unul". Ce risca barbatul - VIDEO

Potrivit politiei, scenele dramatice s-au intamplat in satul Cotiujenii Mari din Soldanesti, dupa o cearta intre cei doi concubini. Clocotind de manie, barbatul de 30 de ani a luat un ciocan si i-ar fi batut femeii cate un cui in fiecare palma. Dupa ce a scapat din ghearele sotului ei, femeia a fugit sa ceara ajutorul medicului din sat..

Ion UNGUREANU, ANGAJAT STAȚIA DE URGENȚĂ COTIUJENII MARI: “Era batuta cu cuie in palma. Noi cand ne-am dus la salvare, un cui era deja scos, iar in cealalta palma inca mai era unul. Noi am dus-o la Soldanesti la internare si ea a venit inapoi.”

Medicii spun ca dupa ce i-au scos cuiul si i-au bandajat ranile, femeia a refuzat internarea si a plecat acasa. Acolo o asteptau oamenii legii, care au luat-o la intrebari. Dupa ce le-a povestit politistilor cum s-a intamplat totul, individul a fost retinut pentru 72 de ore, iar pe numele sau a fost pornit un dosar penal. Daca va fi gasit vinovat, acesta si-ar putea petrece urmatorii 3 ani dupa gratii.