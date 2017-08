Caz socant la Ungheni. Un barbat este suspectat ca si-a ucis in bataie fiul de 11 ani dupa ce nu a dat mancare la vite. Ce spun vecinii: "Femeia lui umbla tot timpul vanata" - VIDEO

Potrivit politiei, baiatul s-a simtit rau abia ieri, la doua zile dupa ce ar fi fost batut de tatal sau. Parintii au chemat ambulanta insa, ajunsi la fata locului, medicii nu au putut decat sa constate decesul copilului.

“Fetita a venit la mine, sora baiatului decedat, am venit repede ca sa-l ajut si atunci si-a dat ultima suflare, au chemat ambulanta, dar ea a ajuns greu.”

Vecinii spun ca barbatul obisnuia sa consume alcool, iar atunci sambata cand si-ar fi batut fiul, ar fi fost in stare de ebrietate.

“Stim ca el a fost tare agresiv si-a obijduit familia, copiii, femeia tot timpul era vanata, el a batut socrii, acesta a fost cu coastele rupte. El tot timpul spune ca voi nu ati facut asa sau asa, la copii.”

Potrivit politiei, barbatul si-ar fi lovit fiul, deoarece acesta nu a dat de mancare la vite. El insa le-a spus oamenilor legii, ca baiatul a cazut din copac, iar ulterior a fost atacat de un vitel. Mama ar refuza sa faca orice fel de declaratii. Medicii au descoperit pe corpul neinsufletit al copilului, in zona abdomenului, urme de lovituri puternice.Medicii legisti urmeaza sa stabileasca ce a provocat decesul. Familia mai are doua fete, dintre care una este sora geamana a baiatului decedat, iar alta are 13 ani.





Ecaterina TVERDOHLEB, PROFESOARA "A fost un copil foarte cuminte, ascultator."



Barbatul de 39 de ani a fost retinut pentru 72 de ore, iar daca se va dovedi ca acesta si-a ucis copilul, atunci urmatorii 15 ani ar putea sa-si petreaca dupa gratii.