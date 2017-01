Caz teribil la spitalul municipal Balti. O infirmiera a ajuns la reanimare dupa ce a fost injunghiata de un pacient - VIDEO

Potrivit politiei, incidentul a avut loc sambata seara. Dupa un conflict iscat intre cei doi, barbatul a scos cutitul si a injunghiat-o pe infirmiera in varsta de 54 de ani in abdomen. Din cauza ranii adanci, femeia a fost internata in stare grava in sectia de reanimare.

Oamenii legii l-au retinut pe individul de 65 de ani, iar motivul pentru care cei doi s-au certat deocamdata nu se stie. Seful spitalului ne-a spus ca ar fi vorba despre concubinul acesteia. Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 10 ani de inchisoare.