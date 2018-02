Caz terifiant in capitala. Un barbat si-a ucis iubita, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul 7 al blocului in care locuiau: cei doi aveau un copil de cateva saptamani

Oamenii legii spun ca au fost alertati in jurul orei 13 de un locatar, care in timp ce privea pe geam a vazut cum barbatul cade in gol.

Natalia STATI, PURTĂTOR DE CUVÂNT, POLIȚIA CAPITALEI: “Imediat la fata locului s-a deplasat o grupa operativa.”

Politia a stabilit ca barbatul s-a aruncat de la etajul sapte. Apartamentul de unde a cazut acesta era incuiat iar din interior se auzea un bebelus care plange.

Natalia STATI, PURTĂTOR DE CUVÂNT, POLIȚIA CAPITALEI: “A fost nevoie de interventia pompierilor pentru a descarcera usa.”

Intrand in apartament oamenii legii au descoperit o femeie cu o plaga in jurul gatului si un bebelus de numai cateva luni care plangea in hohote. In urma primelor investigatii, politistii au stabilit ca cei doi concubini s-ar fi certat.

Dupa ce i-a tait gatul iubitei sale barbatul s-a aruncat de la geamul apartamentului. Vecinii spun ca au ramas socati de cele intamplate, dar nu au putut spune nimic despre cei doi.

“- Cine locuia la etajul sapte? - Nu stiu.”

“- Ce stiti despre aceasta familie? - Nu stiu nimic.”

In afara camerelor de luat de vederi rudele femeii, ne-au spus ca barbatul avea probleme psihice. Crima s-a produs sub ochii fetitei celor doi, care are doar cateva saptamani. Oamenii legii au declarat ca micuta a fost transportata la spital, iar ulterior se va stabili in grija cui va ramane.