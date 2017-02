Caz terifiant in capitala. Un copil de un an si 8 luni a cazut de la etajul 3 al unui bloc de locuit: Micutul a fost gasit de vecini

Martorii spun ca micutul a fost gasit de vecini, iar in momentul tragediei parintii erau plecati la magazin. Acum, copilul este internat in sectia de reanimare a Spitalului Valentin Ignatenco. Potrivit medicilor, el este in stare grava. S-a lovit puternic la cap si la cutia toracica, iar in cateva zile urmeaza sa suporte o interventie chirurgicala.