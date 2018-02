Caz terifiant la Balti. O femeie a iesit din casa, iar vazand ca nu se intoarce, mama acesteia a inceput sa o caute: a gasit-o intr-o balta de sange in veceul din curte. Suspectul, un rus, retinut pe aeroportul Chisinau

Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 18:20, intr-o gospodarie din Balti. Potrivit politiei, femeia de 45 de ani a iesit din casa, iar peste o ora, vazand ca nu se mai intoarce, mama acesteia a mers sa o caute. Dupa ce a tot strigat-o si cautat-o minute in sir prin curte, femeia si-a gasit fiica, moarta, intr-o balta de sange, in toaleta din curtea gospodariei. Principalul suspect, fostul iubit al femeii, un cetatean rus, a fost retinut pe aeroportul de la Chisinau in timp ce incerca sa paraseasca tara.

Mama femeii le-a povestit politistilor ca acum 2 luni fiica sa s-a intors acasa din Federatia Rusa, acolo unde a muncit o perioada. Femeia le-a mai spus oamenilor legii ca, inainte de a se intoarce acasa, fiica sa s-a despartit de iubitul ei.

Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore si risca 25 de ani de inchisoare sau chiar detentie pe viata.