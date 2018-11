Caz terifiant la Hancesti. Doi adolescenti au ars de vii, iar altul e in stare grava, dupa ce casa in care se aflau a luat foc: aveau semne de violenta pe corpuri. Vecinii spun ca locuinta a fost incendiata intentionat - VIDEO

Stirea se actualizeaza.

Totul s-a intamplat dupa miezul noptii, intr-o localitate din raionul Hancesti.

Potrivit politiei, autoritatile au fost chemate sa stinga o casa care a fost cuprinsa de flacari. La fata locului s-au deplasat politisti, pompieri si a fost solicitata si o ambulanta.

Ajunsi acolo, politistii au gasit in casa mistuita de flacari corpurile carbonizate ale doi copii, o fata de 15 ani si un baiat de 17 ani. Un alt tanar in varsta de 18 ani, care se afla cu ei in casa, a fost transportat in stare grava la spital.

Dupa primele investigatii, pe corpurile neinsufletite ale celor doi care s-au stins au fost descoperite semne de violenta.

Autoritatile sustin ca cei doi copii locuiau in casa mistuita de flacarile, iar in acel moment parintii nu se aflau acasa.





Sursa video: hn24.net