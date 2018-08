Caz tragic la Soroca. Un tanar de 18 ani a cazut in piscina, s-a lovit la cap si a murit, iar un adolescent de 15 ani e in stare grava la spital

Totul s-a intamplat in dupa-amiaza zilei de ieri la o piscina din Soroca. Potrivit politiei, cei doi tineri se aflau acolo cu mai multi amici. La un moment dat, ambii au alunecat, s-au lovit la cap si au cazut in piscina. Tanarul de 18 ani s-a stins pe loc, iar adolescentul de 15 ani a fost transportat in stare grava la spital.

Toate circustantele urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.