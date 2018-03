Cazul femeii, care se plange ca fiica sa este discriminata la scoala pentru ca nu achita taxele, a ajuns in vizorul CNA. Ce spun autoritati - VIDEO

Am incercat astazi, din nou sa obtinem o reactie de la administratia Liceului Nicolae Sulac, dupa ce o mama a declarat ca fiica sa, eleva in clasa intai, ar fi fost discriminata si afectata psihologic pentru ca nu plateste sumele care i s-ar cere la scoala. Sefa institutiei si directoarea adjuncta ne-au interzis sa filmam. Au precizat ca se vor expune abia dupa ce investigatia in acest caz va fi incheiata.

Intre timp, ancheta pornita de Directia Educatie este in desfasurare. Sefa directiei ne-a confirmat ca micuta a fost consiliata de psihologii din scoala si ca este afectata, dar a tinut sa precizeze ca motivul ar putea fi si acasa, nu doar la scoala.

Viorica NEGREI, ŞEFA DIRECȚIEI EDUCAȚIE, CHIŞINĂU: “Toti copii au fost evaluati, insa, doar fiica mamicii care a facut declaratiile este traumata, comisia va lucra in continuare.”

Reportajul cu acuzatiile mamei a starnit o reactie si printre elevii din liceu. Acestia s-au filmat intr-un clip video in care spun ca vor sa-si apere drepturile.

“Nu reprosam stimatii mamici ca ea isi apara copilul iar felul care o face ne afecteaza pe ceilalti.”

“Se uita aparand dreptul unei persoanele se calca dreptul a sute sau chiar 100 de elevi.”

Adolescentii, care spun ca vorbesc din numele tuturor elevilor, isi recita textele dupa care canta, impreuna, o piesa. Nu am reusit sa aflam daca elevii s-au organizat singuri ori au fost ajutati de profesori sau administratie sa filmeze clipul, intrucat ni s-a interzis sa stam de vorba cu ei.

Scandalul la liceul Nicolae Sulac a pornit dupa ce saptamana trecuta o mama s-a plans ca fetita ei a avut de suferit din cauza faptului ca a refuzat sa achite bani in scoala. Atunci si alte femei care isi duc copiii la acelasi liceu au spus ca li se cer bani.

Directoarea liceului ne-a informat ca dupa difuzarea reportajului s-ar fi facut o sedinta cu parintii, la care acestia si-au retras declaratiile. Doar mama fetitei din clasa intai si-a mentinut pozitia.

Cazul a ajuns si in vizorul Centrului National Anticoruptie care ne-a anuntat ca s-a autosesizat, dar si ca a primit o petitie de la parintele care s-a plans. Ofiterii urmeaza sa cerceteze toate detaliile si sa afle daca in liceu se colecteaza sau nu bani.